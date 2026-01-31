L’ultima edizione di Temptation Island ha rivelato colpi di scena e storie clamorose che sarebbero poi state destinate a sviluppi al di fuori delle telecamere televisive, difatti una delle coppie che si è formata nello show condotto da Filippo Bisciglia sembrava voler fare sul serio. Si parla al passato perchè qualcosa si è improvvisamente rotto, scopriamo cosa è accaduto.

La coppia formatasi nel reality show

Antonio Panico e Valentina Riccio si sono conosciuti e messi insieme nell’ “isola delle tentazioni” lasciando i fan con la certezza che a telecamere spente sarebbe arrivato il tanto atteso sì per l’unione eterna.

Antonio infatti aveva già deciso il proprio testimone di nozze, Rosario Guglielmi, anch’egli concorrente del reality e Valentina invece aveva già preparato le bomboniere.

Tutto era pronto per il grande giorno, tra annunci e smentite si stava arrivando al grande momento quando un qualcosa si è incrinato, prima lo ha annuciato Valentina e poi anche Antonio.

La scoperta delle chat con un’altra e l’annullamento

Valentina Riccio ha scoperto delle chat che Antonio scambiava con un’altra donna, lei non ha quindi potuto accettare il tradimento del suo fidanzato ed ha deciso di annullare le nozze.

Anche Antonio Panico ha informato i followers sui social della fine della loro relazione con un commento importante – “Per sposarsi servono le basi in tutto, se mancano quelle è inutile sposarsi” – rilanciando all’opportunità di una possibile riappacificazione dopo aver dialogato con la compagna, come peraltro riportato da Leggo.it.

Per il momento quindi il matrimonio tra le due star televisive è tramontato definitivamente, chissà se nei prossimi mesi qualcosa sarà destinato a cambiare nuovamente.