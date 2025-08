Temptation Island, Antonio Panico e Francesco Farina beccati in discoteca: tu...

Temptation Island, Antonio Panico e Francesco Farina beccati in discoteca: tu...

Chi l’avrebbe mai detto? Dopo settimane sotto i riflettori per le dinamiche amorose di Temptation Island, Antonio Panico e Francesco Farina tornano a far parlare di sé. Stavolta però niente falò o lacrime: i due sono stati beccati a divertirsi in discoteca, lasciando tutti a bocca aperta!

Temptation Island: i progetti futuri di Antonio Panico e Valentina Riccio

Valentina Riccio e Antonio Panico hanno confermato la solidità della loro relazione con una passeggiata nel centro di Napoli insieme ad alcuni amici, tra cui Rosario Guglielmi e Marco Raffaelli. Durante una pausa al bar, Valentina ha girato un breve video indirizzato alla sorella, poi condiviso su Instagram, nel quale annuncia che Rosario sarà il testimone delle nozze. “Il mio testimone è il più bello d’Italia”, ha scherzato la futura sposa.

Temptation Island: Antonio Panico e Francesco Farina sorprendono tutti in discoteca

Antonio Panico e Francesco Farina, rispettivamente futuro marito e corteggiatore di Valentina Riccio nell’ultima – e più seguita – edizione di Temptation Island, sembrano aver seppellito l’ascia di guerra. I due sono stati immortalati mentre trascorrevano una serata all’insegna del divertimento in una discoteca, scherzando davanti alla fotocamera e citando ironicamente l’ormai celebre battuta legata alla Tribuna Posillipo dello stadio Diego Armando Maradona. Il riferimento è alla puntata del 24 luglio, quando Antonio, visibilmente irritato dall’invito rivolto da Farina a Valentina per assistere a una partita del Napoli dallo storico settore dello stadio, reagì con una furiosa scenata:

“Io me la vivo la partita, non me la faccio raccontare. Cornuto”.

A distanza di tempo, i protagonisti della lite sembrano aver voltato pagina, come dimostrato dal video in cui ridono e pronunciano insieme la frase “Vivitela”, facendo eco allo scontro che li aveva messi uno contro l’altro. Il video della riappacificazione tra Antonio e Francesco ha rapidamente fatto il giro del web, attirando numerosi commenti divertiti da parte dei fan, che ora sognano un secondo incontro nella famosa Tribuna Posillipo.