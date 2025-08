Temptation Island 2025, fan impazziti per tre fidanzati a Napoli: ecco di chi...

Tre protagonisti dell'ultima edizione del reality dei sentimenti hanno fatto scatenare i fan per strada: ecco cosa è successo.

“Temptation Island 2025” è finito da poco ma ecco che tre fidanzati sono stati avvistati per le strade di Napoli, scatenando così i fan. Ecco di chi stiamo parlando.

Temptation Island, bagno di folla per tre fidanzati: fan scatenati in strada

Quella di quest’anno è stata una delle edizioni di “Temptation Island” più seguite, ricca di colpi di scena e forti emozioni.

Il reality dei sentimenti si è concluso da poco, con i protagonisti che sono tornati alle proprie vite. C’è chi si è lasciato, chi è rimasto insieme e c’è anche chi ha organizzato una rimpatriata. Ebbene sì, tre fidanzati sono stati avvistati insieme per le strade di Napoli, scatenando il caos tra i fan. Tra foto, video e selfie, i tre protagonisti sono stati travolti da un bagno di folla ma, di chi stiamo parlando?

Come abbiamo appena visto, tre fidanzati di “Tempation Island” sono stati avvistati insieme per le strade di Napoli. Di chi stiamo parlando? Di Antonio, Panico, Marco Raffaelli e Rosario Guglielmi. I tre sono apparsi molto sorridenti e sono stati molto disponibili con i tanti fan. Ricordiamo che tra loro solamente Antonio è rimasto con la fidanzata, a cui ha chiesto di sposarlo. Lei, Valentina, ha risposto di sì. Rosario e Marco invece sono usciti dal reality single, Lucia e Denise infatti non sono più le rispettive fidanzate.