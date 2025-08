A distanza di giorni dall’ultima puntata, il silenzio continua a farla da padrone. I fan più affezionati se ne sono accorti subito: qualcosa quest’anno è diverso. Le coppie, i single e persino i tentatori di Temptation Island sembrano essere letteralmente spariti dai radar. Nessun post, nessuna storia, nessuna interazione su Instagram. Ma cosa si cela dietro questo silenzio social che sta facendo impazzire i follower?

Temptation Island, perché i fidanzati non hanno ancora riaperto i profili Instagram?

Mentre in passato bastavano poche ore dalla fine del programma per vedere i protagonisti tornare attivi su Instagram, quest’anno regna il silenzio. I partecipanti dell’edizione appena conclusa – coppie ufficiali e single inclusi – mantengono i profili chiusi, senza commentare nulla di quanto accaduto in trasmissione.

Un atteggiamento che ha sorpreso, soprattutto perché coinvolge tutti i 14 fidanzati coinvolti, nessuno escluso. Nessuna reazione pubblica e nessun ringraziamento ai fan. Anche gli avvistamenti da parte dei telespettatori nei luoghi più disparati non sono stati seguiti da alcuna replica ufficiale. E più il silenzio si prolunga, più la curiosità cresce.

Temptation Island, una regola (non detta) dietro la sparizione dai social

Secondo indiscrezioni sempre più insistenti, alla base di questa assenza potrebbe esserci una direttiva ben precisa. Pare infatti che la produzione abbia inserito una clausola contrattuale che vieta a tutti i protagonisti del reality di utilizzare i social fino a una data stabilita. Una scelta che spiegherebbe il comportamento sincronizzato di fidanzati, fidanzate e tentatori.

Il motivo è semplice: tutto porta a pensare che la puntata speciale di settembre – quella in cui i volti di Temptation Island compariranno a Uomini e Donne per raccontare il “dopo falò” – sarà il vero momento della verità. Solo allora, molto probabilmente, torneranno online. Intanto, piccoli segnali arrivano da chi sta loro vicino, come la sorella di Valentina, che ha rassicurato i fan scrivendo: “Per tutti quelli che mi sanno chiedendo, mia sorella e mio cognato attualmente tengono ancora il profilo chiuso. Ancora per un po’. Però vi leggono“. Insomma, stanno solo aspettando il momento giusto per parlare. E forse ne varrà la pena.