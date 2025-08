“Tempation Island” è appena finito ma se ne continua a parlare. Negli ultimi giorni è finita al centro del gossip Lucia, ex fidanzata di Rosario. Su di lei infatti sono piovute diverse segnalazioni. Ecco cosa sta succedendo.

Temptation Island 2025: Rosaria è già stato rimpiazzato da Lucia?

Lucia e Rosario sono una delle coppie che si sono lasciate dopo l’esperienza a “Temptation Island“.

Come ricorderete, Lucia aveva “finto” una situazione intima con il tentatore Andrea per fa muovere qualcosa in Rosario ma, nel falò di confronto del mese successivo, un tentatore aveva raccontato a Rosario che in realtà Lucia lo aveva visto e rivisto. E ora, ecco che continuano a piovere segnalazioni su Lucia.

Temptation Island, pioggia di segnalazioni su Lucia: cosa sta succedendo con i tentatori

A quanto pare Lucia starebbe continuando a vedere non uno ma due dei tentatori di “Tempation Island“. Diverse segnalazioni sono infatti arrivate all’esperta di gossip Deianira Marzano: Lucia, nei giorni scorsi, avrebbe infatti rivisto due dei tentatori conosciuti al villaggio. Lorenzo Pugnaloni aveva anche segnalato che Lucia aveva trascorso una giornata a Portici con Francesco, il single che si era avvicinato a Valentina. Per Rosario intanto si parla di un possibile trono a “Uomini e Donne“.