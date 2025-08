Uomini e Donne, svolta inaspettata: Maria De Filippi punta tutto su una ex di...

Quando Temptation Island si prepara a conquistare Uomini e Donne: due single e una ex fidanzata pronti per una nuova avventura?

È tempo di grandi cambiamenti a Uomini e Donne, e come sempre, a decidere tutto è lei: Maria De Filippi. Con la nuova stagione ormai alle porte, le indiscrezioni si fanno sempre più insistenti, e tra le voci che circolano negli ambienti televisivi c’è una che ha letteralmente infiammato il web: sul trono potrebbe salire una delle tentatrici più chiacchierate dell’ultima edizione di Temptation Island.

Una scelta che, se confermata, porterebbe una ventata di novità nello storico dating show di Canale 5. Ma chi è la possibile nuova tronista? Ecco cosa sappiamo.

Uomini e Donne, la decisione di Maria De Filippi: sul trono una tentatrice di Temptation Island?

Con l’autunno alle porte, cresce l’attesa per il ritorno di Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 che riaprirà i battenti a settembre. Le prime registrazioni sono previste già per la fine di agosto, e con esse arriveranno le novità sul nuovo parterre di tronisti e sugli sviluppi estivi del trono Over. Tra le indiscrezioni più insistenti, spunta il nome di Ary, una delle protagoniste più chiacchierate dell’ultima edizione di Temptation Island.

La giovane, che ha fatto breccia nel cuore di Valerio – entrato nel villaggio dei fidanzati già in crisi con la compagna Sarah – potrebbe ora conquistare un posto sul trono rosso. Sebbene la frequentazione tra Ary e Valerio sembrerebbe già finita dopo il programma, il suo nome continua a circolare nei corridoi di Mediaset.

Non solo Ary: anche Flavio e Sarah tra i possibili nuovi volti del programma

Ary non sarebbe l’unica protagonista di Temptation Island pronta a sbarcare a Uomini e Donne. Tra i papabili c’è anche Flavio Ubirti, il tentatore che ha conquistato molte fidanzate nel reality. Portiere della squadra Baldaccio Bruni, avrebbe lasciato il calcio per un’opportunità televisiva, confermata dal direttore sportivo del club.

Anche Sarah, ex di Valerio, potrebbe diventare tronista: il suo percorso avrebbe conquistato il pubblico e Maria De Filippi potrebbe seguirne le orme di Martina De Ioannon. Così, la nuova stagione potrebbe riservare un sorprendente confronto tra le due rivali.