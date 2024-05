Dopo più di 48 ore di paura, lo sciame sismico ai Campi Flegrei è finalmente cessato. I civili, nelle scorse notti, hanno preferito lasciare in diversi casi le loro abitazioni, preoccupati che potesse avvenire una tragedia, fortunatamente scongiurata. Oggi inizia la vera e propria conta dei danni.

Sciame sismico Campi Flegrei: la fine dei terremoti

Sono state decine e decine, le scosse di terremoto che in questi giorni hanno messo paura ai residenti di Pozzuoli e dei comuni limitrofi. I Campi Flegrei non sono mai stati così attivi dal punto di vista sismico come in quest’ultimo periodo e una scossa, registrata nella giornata di lunedì e di magnitudo 4.4 ha messo particolarmente apprensione in quell’area. La dimostrazione è che diverse famiglie hanno preferito abbandonare le loro case per la notte, impaurite dalla possibilità che potesse avvenire una tragedia.

Sciame sismico Campi Flegrei: i danni

Muri crepati e cornicioni caduti. Questa volta lo sciame sismico ha lasciato il segno fra le abitazioni e gli edifici pubblici dei Campi Flegrei. Pertanto, nella giornata odierna, si svolgeranno tutte le verifiche del caso, per comprendere quali lavori di ristrutturazione e rafforzamento dovranno essere previsti alle strutture.