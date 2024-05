Governo: Schlein, 'libertà cancellata perché non si è liberi dal bisogno'

Roma, 25 mag. (Adnkronos) - Giorgia Meloni "in questo anno e mezzo che è al Governo sta cancellando la libertà, la libertà delle persone, perché se hai un salario da fame e non puoi curarti non sei pienamente libero. Libero innanzi tutto dal bisogno". Lo ha affe...

Roma, 25 mag. (Adnkronos) – Giorgia Meloni "in questo anno e mezzo che è al Governo sta cancellando la libertà, la libertà delle persone, perché se hai un salario da fame e non puoi curarti non sei pienamente libero. Libero innanzi tutto dal bisogno". Lo ha affermato la segretaria del Pd, Elly Schlein, in un comizio a Campobasso.