L'uomo morto in provincia di Como è stato ritrovato in un’area solitamente utilizzata come parcheggio per chi è diretto al bivacco Zeb, lungo l’Alta Via del Lario

Un uomo di 49 anni è stato trovato morto nel pomeriggio di oggi, 26 marzo, in un prato, utilizzato come parcheggio a Dosso del Liro, in provincia di Como, un comune che fa parte della Comunità montana Valli del Lario e del Ceresio.

Uomo morto in provincia di Como: ecco cosa è successo

Non sono ancora note le cause del decesso dell’uomo trovato morto in queste ore in provincia di Como.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco e agli uomini del soccorso alpino, sono intervenuti i sanitari del 118 Areu, ma non c’è stato nulla da fare, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo.

I possibili motivi della morte dell’uomo

Le cause non sono ancora note, sul caso stanno indagando i carabinieri. Tuttavia, il quarantanovenne potrebbe essere stato colpito da un malore che lo ha stroncato sul colpo.

Uomo morto a Dosso del Liro, in provincia di Como

Dosso del Liro è un comune italiano di 237 abitanti della provincia di Como, in Lombardia. Si tratta di un territorio ricco di opere d’arte, memorie storiche e bellezze tra civiltà e natura.

In questa piccola comunità, tanto è stato lo shock vissuto per il tragico evento avvenuto in queste ore, per la morte di un uomo di neanche 50 anni.