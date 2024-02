Como: uomo morto incastrato in un tombino dopo un malore

Un uomo, nella giornata di oggi 7 febbraio, è stato trovato morto incastrato in un tombino, probabilmente a causa di un malore, in provincia di Como.

Nel primo pomeriggio di oggi a Villa Guardia, in provincia di Como, è stato trovato il corpo di un uomo senza vita. Il cadavere era ancora incastrato in un tombino della città, dove sarebbe caduto dopo essersi accasciato per un malore.

I soccorsi arrivati in tempi brevi con un’ambulanza dell’Agenzia regionale di emergenza e urgenza, ma i sanitari non hanno potuto fare altro che dichiarare il decesso della persona.

L’intervento dei soccorsi per liberare l’uomo morto

Arrivati anche i Vigili del fuoco sul luogo dell’incidente per estrarre il corpo dal tombino e i carabinieri della compagnia locale di Cantù. In questo momento sono aperte le indagini per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.

L’identità dell’uomo morto in un tombino a Como

Le forze dell’ordine hanno identificato l’uomo, si tratterebbe di un anziano di 81 anni. L’uomo avrebbe tolto la copertura del tombino in cui erano presenti le tubature e il rubinetto dell’acqua, profondo circa un metro, ma probabilmente è stato colto da un malore mentre cercava di risolvere il problema.