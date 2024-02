Livorno: uomo morto rinvenuto in casa

Un uomo di 35 anni è stato trovato morto in casa. È successo a Livorno e a lanciare l'allarme è stata sua madre. Le forze dell'ordine indagano su quanto accaduto.

Era sul pavimento della sua abitazione a Livorno, l’uomo di 35 anni rinvenuto oggi senza vita dalla madre. In realtà non parliamo di un’affittacamere chiamato Scali degli Olandesi, dove vivevano insieme.

Secondo la versione resa nota finora, la donna è rincasata e ha trovato il figlio senza vita, così ha lanciato l’allarme avvisando carabinieri e soccorritori sanitari.

Purtroppo però non c’è stato nulla da fare perché era già deceduto da alcune ore.

Le indagini sono affidate ai carabinieri di Livorno, che stanno interrogando la donna e i conoscenti della famiglia, in attesa che il magistrato disponga l’autopsia.

Probabilmente lo farà, dal momento che ci sono tante cose non chiare, fra cui il motivo della morte.

Chi era la vittima di Livorno

Si chiamava Riccardo Ferragamo e il macabro ritrovamento risale alla mattinata del 9 febbraio.

La salma è ora in custodia presso il medico legale e a disposizione del magistrato.

Sul posto, sono giunti anche gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della polizia, insieme al personale della Scientifica.

C’è stato un lungo lavoro all’interno dell’appartamento e per ore le forze dell’ordine hanno effettuato rilievi di ogni tipo per capire se si sia trattato di omicidio, suicidio o malore. Nessuna ipotesi per ora è esclusa ma mancano elementi concreti.