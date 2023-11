Sono in corso gli accertamenti, da parte della polizia, per il ritrovamento del cadavere di un uomo nella sua casa a Firenze. L’abitazione si trova in via de Pinedo, sul posto sono subito giunte le forze dell’ordine.

Leggi anche: Filippo Turetta, le parole di un’amica di Giulia: “Era sempre con lei, in un modo quasi morboso”

Trovato legato e con un sacchetto in testa

L’allarme è scattato nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 30 novembre, e a lanciarlo è stato un familiare della vittima che aveva raggiunto l’appartamento. La vittima è stata identifica, si tratta di un cittadino iraniano di 72 anni.

Secondo quanto fin qui ricostruito, l’uomo è stato trovato legato e con un sacchetto in testa ed è quindi possibile che si tratti di un omicidio.

Iniziati gli accertamenti da parte della polizia

Sul posto è intervenuta la polizia, che ha sequestrato l’immobile e ha iniziato gli accertamenti. La casa, che si trova in via de Pinedo, è nella strada parallela a viale Guidoni, nelle vicinanze del polo universitario di Novoli e del palazzo di Giustizia.

La polizia sta ricostruendo le frequentazioni e le abitudini della vittima, raccogliendo le testimonianze di chi conosceva l’uomo.

Leggi anche: Fa l’ozonoterapia per curare un’ernia al disco, muore dopo 5 giorni in ospedale: indagato il chirurgo