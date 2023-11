Fa l'ozonoterapia per curare un'ernia al disco, muore dopo 5 giorni in ospeda...

Fa l'ozonoterapia per curare un'ernia al disco, muore dopo 5 giorni in ospeda...

Doveva essere una seduta di routine per curare un’ernia al disco, ma per Silvia Tecchio non c’è stato nulla da fare: la donna, sottoposta a delle infiltrazioni, è morta, dopo cinque giorni in rianimazione, il 15 novembre.

La 42enne di Piazzola sul Brenta aveva iniziato a stare male subito dopo il trattamento, al punto da essere già caduta in coma al suo arrivo al Pronto Soccorso.

Leggi anche: Chi l’ha visto, donna aggredita perché ha difeso Giulia Cecchettin. La legale: “Mamma e figlio sono in una struttura protetta”

L’esito dell’autopsia

L’autopsia, eseguita nella giornata di martedì dal medico legale Antonello Cirnelli, ha confermato: l’ago con la quale è stata praticata l’infiltrazione durante una seduta di ozonoterapia, lungo poco più di un paio di centimetri, avrebbe iniettato il gas nel midollo spinale facendolo arrivare direttamente nel cervello e provocando un ictus con pneumoencefalo, un accumulo di aria tra il cervello e membrane che lo rivestono.

Aperta un’inchiesta per omicidio colposo

Sul caso è stata aperta un’inchiesta per l’ipotesi di omicidio colposo. L’indagato è il dottor Luca Rigobello, lo specialista che ha effettuato l’infiltrazione. Il medico, 72enne residente a Costa di Rovigo, è difeso dall’avvocato Stefano Malfatti.

Leggi anche: Omicidio Giulia Cecchettin, i privilegi in carcere di Filippo Turetta: “Detenuti arrabbiati”