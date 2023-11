“Giulia aveva tante passioni, era piena di interessi. Era una donna dolce, ma anche molto forte ed empatica” sono queste le parole che usa un’amica e compagna di università di Giulia per ricordarla. L’amica della 22enne è intervenuta durante la trasmissione Ore 14: “Sorrideva anche quando era preoccupata o stava male“.

“Turetta esercitava su di lei un controllo malato”

L’amica di Giulia ha parlato anche di Filippo Turetta: “Lui esercitava su Giulia un controllo malato. Era sempre con lei, in un modo quasi morboso. Il suo era un controllo subdolo, psicologico, anche come amico. Diceva che senza di lei non poteva vivere e gli amici di Giulia erano diventati anche suoi. Era onnipresente. Io e Giulia avevamo un amico in comune e quando lei andava a studiare da lui, Filippo si autoinvitava“, ha spiegato la ragazza.

“Fisicamente non aveva mostrato segni di questo controllo”

“Mi dispiace per quanto successo a Giulia, Turetta è figlio della violenza sicuramente. Il suo era un controllo violento dal punto di vista mentale, fisicamente non aveva mostrato segni di questo controllo“. La ragazza ha poi proseguito nel racconto: ” Giulia non poteva respirare. Turetta non aveva un gruppo di amici suo, stava solo con Giulia e con gli amici di lei. Non esisteva altro nel suo mondo se non questo“.

