Dopo la tragedia di Corigliano Rossano in cui due uomini hanno perso la vita in seguito allo scontro tra un treno e un camion, le organizzazioni sindacali dei trasporti hanno indetto uno sciopero d’urgenza per la giornata di oggi 30 novembre.

Chi sciopera?

Cat, Sgb, Usb lavoro privato e Cub trasporti sciopereranno per 24 ore dalle 21 di questa sera alle 21 di domani venerdì 1 dicembre.

Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast Confsal e Orsa Trasporti hanno organizzato una seconda agitazione della durata di 8 ore nella giornata di oggi: dalle 9 alle 17.

I disagi per i viaggiatori

Lo sciopero coinvolge sia Trenitalia che Italo e durerà dalle 9 alle 17. Le aziende di trasporto hanno però fatto sapere che i disagi potrebbero cominciare e finire anche prima e dopo gli orari previsti.

Trenitalia invita dunque a consultare sul sito gli aggiornamenti in tempo reale, mentre Italo ha pubblicato un elenco di treni garantiti.

Comunica infine ai viaggiatori Trenord: “Nelle fasce orarie comprese dalle ore 09:01 di giovedì 30 novembre alle ore 21:00 di venerdì 1° dicembre, sono stati proclamati diversi scioperi del trasporto ferroviario, viaggiatori e merci. Pertanto, il servizio regionale, suburbano, la lunga percorrenza di Trenord e il servizio aeroportuale potranno subire variazioni e cancellazioni.”