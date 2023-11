Per cinque anni consecutivi, dal 2018 ad oggi, il bidello di Lodi non si è presentato al lavoro, ma ha continuato a percepire lo stipendio. Ma come è stato possibile? Semplicemente presentava continuamente certificati medici falsi. L’uomo è stato scoperto a seguito di un’indagine portata avanti dalla Guardia di finanza: per lui sono scattati gli arresti domiciliari.

Arrestato bidello assenteista, presentava certificati falsi a scuola

Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Lodi con il coordinamento della Procura lodigiana ha aperto un fascicolo di indagine sulla figura di un assistente scolastico che da cinque anni percepiva lo stipendio da un istituto del lodigiano senza mai presentarsi sul luogo di lavoro. L’uomo ha presentato certificati medici falsi dal 2018 ricevendo indebitamente la retribuzione per circa 108.000 euro nel periodo di tempo considerato.

Arrestato bidello assenteista: la denuncia

A seguito degli accertamenti fatti dalle fiamme gialle, il bidello è stato denunciato per falso in atto pubblico commesso dal privato, false attestazioni e certificazioni che giustificano l’assenza del pubblico dipendente dal servizio e truffa aggravata ai danni di un Ente Pubblico. Per l’uomo, che già in passato era stato indagato per aver percepito indebitamente assegni di invalidità civile, sono scattati gli arresti domiciliari.