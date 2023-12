Giallo a Rimini: uomo trovato morto in casa

Aveva 42 anni l'uomo trovato morto in casa a Novafeltria, in provincia di Rimini. La procura apre un'inchiesta per capire le cause del decesso.

Un uomo di 42 anni è stato trovato morto all’interno della sua casa a Novafeltria, in provincia di Rimini. La procura ha disposto l’autopsia e ha aperto un’inchiesta per far luce sulle cause del decesso.

Uomo trovato morto in casa a Rimini

Un decesso dalle circostanze poco chiare quello di cui parliamo oggi. Un uomo di 42 anni è stato trovato senza vita all’interno della sua casa a Novafeltria, a Rimini.

Il peruviano viveva nell’appartamento che aveva preso in affitto e che non condivideva con altri. La zona, vicina alla frazione di Ponte Santa Maria Maddalena, è stata subito raggiunta dai carabinieri.

L’allarme è stato dato dal padrone di casa perché da giorni non aveva più notizie dell’affittuario sudamericano.

Uomo trovato morto a Rimini: la dinamica

L’uomo ha perso la vita per cause ancora sconosciute. Temendo che possa essergli successo qualcosa, il padrone dell’appartamento ha lanciato l’allarme e sul posto, oltre agli agenti del 112, sono giunti anche i vigili del fuoco per forzare la porta.

L’intuizione del proprietario dell’appartamento era giusta, infatti il corpo giaceva lì da diverse ore.

Subito sono iniziati i rilievi per capire se ci fosse stata un’aggressione o un furto, tuttavia non sono stati trovati segni di effrazione o lotta.

Il medico legale ha effettuato le prime ispezioni sulla salma ma non sono stati rilevati elementi che possano far pensare che qualcuno si sia introdotto in casa. Quindi nessuna colluttazione, forse un incidente domestico?

Gli investigatori ipotizzano cause naturali, in particolare a uccidere l’uomo potrebbe essere stato uno shock anafilattico con conseguente arresto cardiaco. Ora si attende l’autopsia.