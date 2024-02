Sono tra i due favoriti per la vittoria finale del Festival di Sanremo, ma la rivalità non esiste: Angelina Mango e Geolier sono stati immortalati mentre si abbracciavano dietro le quinte.

Sanremo: l’abbraccio tra Angelina Mango e Geolier

Angelina Mango e Geolier, due dei grandi protagonisti della 74esima edizione del Festival di Sanremo, sono stati immortalati mentre si abbracciavano dietro le quinte dell’Ariston, dopo essersi esibiti una dopo l’altro durante la finale. I due, al momento, occupano le prime due posizioni della classifica con Geolier che è riuscito, agrande sorpresa, a conquistare il gradino più alto del podio nella serata delle cover: in quella serata la grande favorita era Angelina Mango, che ha proposto la cover di una canzone di Pino Mango ‘Le rondini’.

In attesa della classifica definitiva

Geolier è, al momento al primo posto davanti ad Angelina Mango. Durante le 30 esibizioni di questa ultima serata, il pubblico, che non aveva per niente preso bene il primo posto del cantante napoletano durante la serata delle cover, potrà esprimersi attraverso il televoto che definirò la cinquina finale. Gli ultimi cinque se la vedranno in una volata finale dove saranno sottoposti al giudizio del televoto, il voto della sala stampa e quello delle radio in contemporanea.

