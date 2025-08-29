Dopo che il Napoli ha licenziato lo storico annunciatore, Decibel Bellini, il rapper Geolier ha deciso di rinunciare alla partnership con la squadra partenopea.

Geolier rinuncia alla partnership con il Napoli dopo il licenziamento di Decibel Bellini

Il Napoli Calcio aveva trovato l’accordo con la Golden Boys di Emanuele Palombo, in arte Geolier, e di suo fratello Gaetano, per la direzione artistica della partite della squadra partenopea al Maradona.

In meno di dieci ore tutto però è saltato. Il Napoli, infatti, ha licenziato il suo storico annunciatore, ovvero Daniele Decibel Bellini, licenziamento che ha scatenato l’ira dei tifosi, particolarmente legati allo speaker. A farne le spese il rapper, ricoperto di insulti sui social, perché ritenuto complice del licenziamento di Decibel Bellini. Geolier ha voluto subito replicare, dichiarando che le decisioni prese riguardo Decibel Bellini non hanno nulla a che vedere con lui e con chi lavora con lui. Geolier, alla fine, ha deciso di rinunciare alla partnership. Ecco i dettagli.

Geolier: “Ho chiesto il reintegro di Decibel Bellini, ma hanno rifiutato”

Sono stati diversi i post nelle ultime ore da parte di Geolier dopo il polverone che si è alzato dal licenziamento di Decibel Bellini. Il rapper, oltre a ribadire che è stato il Napoli Calcio ha decidere di licenziare lo speaker e che lui e la sua società non c’entrano nulla, ha aggiunto: “dopo i fatti accaduti in queste ore, Golden Boys interrompe la partnership con SSC Napoli per la direzione artistica del matchday. La volontà della Golden Boys, sin dalla prima chiacchierata informale era quella di lavorare tutti insieme con Decibel Bellini, la la società ha deciso comunque di sollevarlo dall’incarico. Io Emanuele ho chiesto alla società la reintegrazione di Decibel Bellini come speaker, ma così non è stato. Quindi, per l’amicizia e la stima che ci lega a Daniele, ho deciso di non siglare definitivamente la partnership con la SSC Napoli.” Geolier ha aggiunto che le porte di casa sua saranno sempre aperte a Daniele, e che il suo supporto per la squadra non cambierà, in quanto estranea alle decisione della società. Il post del rapper è stato condiviso e apprezzato da tantissimi tifosi.