Stanotte alle 1:24 una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.4 ha colpito l’area dei Campi Flegrei. Il sisma, avvertito nitidamente a Napoli e provincia, ha fatto sì che la popolazione si riversasse nelle strade in diversi centri.

Terremoto ai Campi Flegrei

Si tratta della scossa più forte da inizio 2025, oltre quella di maggio 2024. Stando a quanto si apprende, l’epicentro si sarebbe trovato sul lungomare di Pozzuoli, a circa 2 chilometri di profondità. Si sono registrati danni in diverse zone dell’area dei Campi Flegrei, in particolare nel quartiere Bagnoli, dove alcuni calcinacci sono piombati sulle automobili. Nel frattempo, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha annunciato in merito: “Noi approveremo una dichiarazione per la mobilitazione generale. Non è lo stato di allarme, altrimenti dovremmo chiudere tutto, ma approveremo una richiesta al governo nazionale di un intervento della Protezione civile nazionale adeguato al problema che si è determinato, che aggraverà i costi per le famiglie”.

Le dichiarazioni infuriate del rapper Geolier

Dal canto suo, il rapper Geolier, dopo aver lasciato Secondigliano per stabilirsi proprio nella zona dei Campi Flegrei, è intervenuto così in una story su Instagram: “Non posso leggere commenti del tipo ‘Speriamo che accada presto’ o altre battutacce sul terremoto restando in silenzio”. E ancora: “Qui ci sono persone che hanno lasciato le proprie abitazioni dove hanno cresciuto figli, passato vite e progettato sogni che si stanno sgretolando, ci sono persone che hanno paura, che stanno vivendo in macchina o che vivono con le valigie già pronte nel caso dovessero scappare. Se a voi tutto questo non fa male siete pregati di guardare in silenzio senza commentare perché i cori allo stadio e tutte queste piccolezze ci hanno sempre fatto sorridere ma adesso no”. Questo il suo appello finale: “Abbiate l’umiltà di ammirarci anche questa volta mentre affrontiamo qualcosa più grande di noi, vincendo sempre”.