Scopri come l'equinozio d'autunno e la Luna in Acquario influenzeranno le tue scelte di amore, carriera e salute per il 23 settembre 2026.

Il 23 settembre 2026 segna l’arrivo dell’equinozio d’autunno un momento in cui il giorno e la notte hanno la stessa durata. La notte è accompagnata da una Luna in Acquario che invita a mantenere mente aperta e cuore accogliente. Sebbene l’astrologia non sia una scienza, molte persone la considerano un modo divertente per riflettere su sé stesse; si consiglia sempre di non sostituire questi consigli a quelli di professionisti medici o psicologici.

Equinozio e Luna in Acquario: energia di cambiamento

L’equinozio simboleggia l’equilibrio tra luce e buio spingendo a valutare gli equilibri personali. La Luna in Acquario accentua l’originalità e la collaborazione, favorendo idee innovative e relazioni più solidali. È il momento ideale per rivedere progetti, aprire nuove collaborazioni e mostrare gentilezza verso gli altri.

Previsioni astrologiche per i dodici segni

Ariete (21-03 / 20-04)

Con la Luna in Acquario, le intuizioni brillano. Sul lavoro è consigliato proporre soluzioni originali: la tua capacità di collegare idee lontane sarà premiata. Il Sole entra in Bilancia creando opportunità di confronto diretto che richiedono onestà.

Toro (21-04 / 20-05)

L’arrivo dell’autunno invita a fare bilanci.

È tempo di riflettere su ciò che hai costruito con tenacia e di evitare gli eccessi. Mantieni l’equilibrio e la saggezza, soprattutto nelle decisioni finanziarie.

Gemelli (21-05 / 21-06)

Il cambiamento di stagione porta nuova luce e un’aria più leggera sul lavoro. Le tensioni diminuiscono, favorendo la collaborazione e i rapporti più distesi. Respira a pieni polmoni e sfrutta il clima di armonia.

Cancro (22-06 / 22-07)

Il Sole in Bilancia trasforma l’atmosfera, spingendoti a cercare nuovi equilibri interiori. È il momento di valutare i risultati passati e di pianificare con saggezza i prossimi passi.

Leone (23-07 / 23-08)

L’autunno inizia con un senso di stabilità personale. Il Sole in sestile stimola gli scambi sociali; un piccolo gesto di amicizia può avere un valore più grande del suo prezzo.

Vergine (24-08 / 22-09)

Con il Sole in Bilancia la tua precisione diventa un servizio per gli altri. Offri la tua competenza a chi è meno organizzato e coltiva relazioni basate su fiducia e supporto.

Bilancia (23-09 / 22-10)

Il Sole attraversa il tuo segno accendendo la tua energia personale. Un impegno concreto verso te stesso, più di un semplice regalo, ti porterà soddisfazione duratura.

Scorpione (23-10 / 22-11)

Venere in congiunzione favorisce le storie amorose, mentre Marte in trigono aggiunge passione. Una proposta distante potrebbe rivelarsi più di una semplice curiosità.

Sagittario (23-11 / 21-12)

La quadratura del Sole cede il passo al sestile: le energie si muovono a tuo favore. Le settimane successive promettono progressi; non attendere il “momento perfetto”, agisci ora.

Capricorno (22-12 / 20-01)

L’equinozio segna un confine chiaro. È il momento di riconoscere i traguardi raggiunti e di valorizzare le conquiste fatte finora.

Acquario (21-01 / 19-02)

Il tuo carisma attrae nuove opportunità professionali. Usa questa visibilità per costruire alleanze a lungo termine e per pianificare mosse strategiche.

Pesci (20-02 / 20-03)

Il Sole in Bilancia smorza le tensioni del mese. Venere e Marte in trigono rendono le relazioni più fluide; gli abbracci saranno più caldi e sinceri.