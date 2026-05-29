Al giorno d’oggi lo sappiamo bene, sposarsi è diventato per la maggior parte delle coppie proibitivo. Vuoi i costi enormi, vuoi tutto il tempo effettivo che ci vuole per organizzare tutto al meglio. La soluzione? Arriva direttamente dal colosso svedese dell’arredamento, l’Ikea, amatissimo anche in Italia. Da giugno, infatti, si potrà pronunciare il fatidico sì all’interno dei suoi negozi, per un matrimonio low cost ma originalissimo!

Matrimonio low cost? Basta sposarsi all’Ikea! Da giugno sì alle nozze nei negozi

Chi di noi non è stato almeno una volta all’Ikea, per molti è addirittura una tappa fissa mensile ma, del resto, il colosso svedese dell’arredamento non solo offre prodotti a prezzi nel complesso accessibili ma offre anche prodotti molto validi, duratori e anche belli da vedere. A partire dal prossimo 27 giugno in Svezia ci si potrà addirittura sposare nei suoi negozi (per ora in 5 punti vendita svedesi)! Ma non è finita qui, perché si tratterebbe di un matrimonio low cost e sappiamo bene costi sposarsi! Quindi, niente stress, niente costi abnormi, niente preparativi, per un matrimonio economico ma super originale.

Matrimonio all’Ikea: cosa occorre

Per ora l’iniziativa è solo in Svezia, per l’esattezza nei punti vendita di Malmo, Linkoping, Jonkoping, Uddevalla e Karlstad, ma in futuro dovrebbe arrivare anche in altri posti e dunque anche in Italia. A celebrare le nozze sarà un ufficiale civile, poi sarà servito un pranzo con menù estivo firmato Ikea e i novelli sposo riceveranno un regalo dal brand.

Tutto quello che occorre affinché il matrimonio sia valido è un documento di identità, due testimoni e la richiesta dell’autorizzazione matrimoniale presso l’Agenzia delle Entrate svedese.