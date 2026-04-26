Nathaly Caldonazzo e Filippo Maria Bruni, matrimonio riservato nella basilica di San Nicola

Nathaly Caldonazzo ha scelto una cerimonia intima e riservata a Bari: abito classico, poche foto e il bulldog della coppia protagonista all'uscita

La showgirl Nathaly Caldonazzo ha pronunciato il suo sì nella storica cornice della basilica di San Nicola a Bari, in una giornata pensata per restare riservata agli affetti più stretti. L’evento, celebrato venerdì 24 aprile, è stato caratterizzato da misure di privacy molto rigide: agli ospiti è stato chiesto di rispettare il divieto di riprese e fotografie, a causa di alcune esclusive mediatiche precedentemente concordate.

Subito dopo il rito religioso, gli sposi hanno proseguito la festa in Puglia, trasferendosi alla Masseria Cariello Nuovo, vicino a Casamassima, per il ricevimento. Tra dettagli di stile, ospiti selezionati e piccoli momenti di tenerezza, la giornata ha messo insieme religiosità e calore familiare, con un tocco curioso: il bulldog francese della coppia ha avuto un ruolo speciale, seguito al guinzaglio dallo sposo sia in chiesa sia all’uscita.

La cerimonia nella basilica e i dettagli di stile

La scelta della basilica di San Nicola ha dato al rito una forte componente solenne e simbolica. L’atmosfera è stata resa ancora più intima dalla scelta di limitare gli scatti e i video: una decisione che ha trasformato la celebrazione in un momento quasi esclusivamente personale.

Lo stile della sposa è risultato classico ed elegante, mentre lo sposo ha optato per un abito scuro e dettagli tradizionali. All’esterno della chiesa, nonostante la riservatezza, gli sposi hanno potuto condividere un brindisi con i presenti prima di ripartire verso la masseria per i festeggiamenti.

Abito, accessori e il testimone a quattro zampe

La sposa ha indossato un vestito bianco a maniche lunghe e con il colletto alto, completato dal velo e da un bouquet sobrio: scelte che hanno richiamato un gusto raffinato e senza tempo. Lo sposo, dal canto suo, ha puntato su un completo scuro abbinato a camicia chiara e a una cravatta con fantasia sobria. Un momento che ha catturato l’attenzione è stato l’intervento del loro bulldog francese, portato all’uscita al guinzaglio: un dettaglio affettuoso che ha stemperato la formalità della cerimonia e che è stato commentato con sorrisi dagli invitati.

Una storia d’amore costruita nel tempo

Il matrimonio arriva a coronamento di una relazione iniziata meno di due anni fa ma maturata dopo un lungo periodo di conoscenza e di attesa. In passato la stessa Nathaly aveva avuto un altro progetto di nozze che non si è concretizzato: nel maggio 2026 aveva reso noto la fine di un fidanzamento con lo stilista Giampaolo Celli e la conseguente cancellazione dei piani matrimoniali. Dopo quel capitolo, la showgirl ha intrapreso la strada che l’ha portata a Filippo Maria Bruni, un uomo lontano dal mondo dello spettacolo e poco incline ai riflettori.

Il corteggiamento e le parole della sposa

Nel racconto che ha fatto in passato, Nathaly ha spiegato come il rapporto con Filippo Maria Bruni non sia nato da un colpo di fulmine ma da un interesse coltivato nel tempo: lui l’aveva notata quando lei era più giovane e, con pazienza, ha sempre immaginato un futuro insieme. Lei, che ha affrontato quei sentimenti con cautela, ha infine ceduto a un amore adulto e rassicurante. La coppia è stata accompagnata dall’affetto della famiglia: la figlia Mia e la madre della sposa l’hanno affiancata nel momento dell’ingresso in chiesa, a sottolineare la centralità dei legami famigliari nella celebrazione.

Dalla città alla masseria: il ricevimento

Dopo la cerimonia religiosa, gli invitati si sono trasferiti alla Masseria Cariello Nuovo, dove il ricevimento ha proseguito in un’atmosfera calorosa e raccolta. La scelta della Puglia come sfondo ha dato al ricevimento toni mediterranei e informali, pur mantenendo un’eleganza controllata. Tra brindisi, piccoli discorsi e momenti conviviali, la giornata ha rispettato il desiderio degli sposi di un evento intimo e curato, con una selezione di ospiti che ha privilegiato amici stretti, familiari e qualche volto noto ma non invasivo.

In sintesi, il matrimonio di Nathaly Caldonazzo e Filippo Maria Bruni ha unito sacralità, riservatezza e dettagli affettivi: una cerimonia pensata per essere vissuta più che documentata, in cui il valore dei legami e la serenità personale hanno avuto il ruolo principale, fino al tenero cameo del loro bulldog francese che ha reso la giornata ancora più memorabile.