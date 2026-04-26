Spari al Washington Hilton: Trump evacuato e un agente ferito

Il presidente è stato scortato via mentre la polizia arrestava un uomo: un agente è stato ferito ma non è in pericolo di vita

Un episodio di violenza ha interrotto la cena dei corrispondenti della Casa Bianca al Washington Hilton, dove il presidente donald trump, la first lady e il vicepresidente sono stati evacuati in sicurezza dopo che si sono uditi colpi d’arma da fuoco nella lobby dell’hotel. Testimoni e giornalisti presenti all’evento hanno descritto momenti di panico, con persone che si sono riparate sotto i tavoli e plateali evacuazioni coordinate dalle forze di sicurezza.

L’intervento rapido delle unità in servizio ha portato all’arresto di un sospetto mentre un agente è stato trasportato in ospedale per le ferite.

Le autorità riferiscono che il fermato sarebbe un uomo trentenne proveniente dalla California e che durante l’azione sono stati esplosi diversi colpi. Secondo fonti presenti, il bersaglio principale dell’attacco non è riuscito a essere raggiunto grazie all’intervento degli agenti che hanno bloccato l’assalitore prima che potesse raggiungere la sala principale.

La notizia ha avuto immediata risonanza sui social: il presidente ha pubblicato sui propri canali immagini legate all’arresto e ha fornito rassicurazioni sullo stato di salute dell’agente colpito.

La dinamica dell’evento

Secondo i resoconti dei presenti, i colpi sono stati sentiti inizialmente come rumori secchi mentre il servizio continuava: alcuni hanno pensato a oggetti caduti, poi la confusione è esplosa.

Testimonianze radiofoniche e dirette hanno parlato di un uomo armato nella lobby che ha aperto il fuoco verso le forze dell’ordine; un agente del Secret Service è rimasto ferito nonostante indossasse il giubbotto antiproiettile. Le forze dell’ordine hanno rapidamente circondato l’area, procedendo all’arresto del sospetto e mettendo in atto il protocollo di sicurezza previsto per eventi di alta caratura istituzionale.

Dove è avvenuto e come è stato bloccato il sospetto

La collisione tra il luogo tradizionale della cena e la minaccia ha richiamato alla memoria episodi passati legati allo stesso hotel. Fonti investigative riferiscono che l’uomo sarebbe riuscito a superare un metal detector e a esplodere colpi nella zona d’ingresso; tuttavia le pattuglie e gli agenti di scorta presenti hanno contenuto l’azione prima che l’assalitore potesse entrare nella sala principale. L’arresto è stato eseguito dagli agenti dei servizi di protezione insieme alla polizia locale, che hanno poi avviato le indagini sul movente e sulle armi sequestrate.

Reazioni e dichiarazioni

Il presidente Donald Trump ha parlato pubblicamente poco dopo, definendo l’uomo un “potenziale assassino” e affermando che aveva con sé “molte armi”. In una conferenza stampa alla Casa Bianca ha invitato gli americani a risolvere le divergenze in modo pacifico, estendendo l’appello a repubblicani, democratici, indipendenti e progressisti. Ha inoltre riferito di aver parlato personalmente con l’agente ferito e ha sottolineato che il giubbotto antiproiettile ha svolto il suo compito nel ridurre la gravità della ferita.

Reazioni immediate e social

Oltre alle parole ufficiali, sono circolate immagini e video sui social network: il presidente ha condiviso una foto dell’uomo al momento dell’arresto, mentre testate internazionali e corrispondenti hanno fornito dettagli visivi dell’evacuazione e della successiva messa in sicurezza della sala. Autorità e organizzatori dell’evento hanno annunciato lo spostamento o la riprogrammazione del galà, invitando al rispetto delle indicazioni di ordine pubblico e alla collaborazione con le indagini.

Contesto e possibili conseguenze

L’episodio si inserisce in una sequenza di tentativi o incidenti di sicurezza che hanno coinvolto il presidente nel corso degli ultimi anni: durante la campagna e nei mesi successivi il presidente ha subito almeno due situazioni in cui sono stati esplosi colpi, tra cui un episodio in luglio 2026 durante un comizio in Pennsylvania e un altro episodio di minaccia a settembre 2026. Questi precedenti hanno già suscitato dibattiti sulle misure di protezione e sulla natura del rischio per figure politiche di alto profilo.

Le autorità proseguiranno le indagini per chiarire il movente, la provenienza delle armi e la rete di eventuali complici. Intanto l’attenzione pubblica è concentrata sulla sicurezza degli eventi pubblici e sulle risposte operative delle forze di protezione: il bilancio immediato parla di un arresto e di un agente ferito che non sarebbe in pericolo di vita, ma le ripercussioni politiche e mediatiche potrebbero incidere sulle prossime apparizioni ufficiali e sulle procedure di controllo negli eventi sensibili.