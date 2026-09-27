Bratan è stato espulso dall'Italia: il trapper aveva bloccato la Milano-Meda...

Bratan è stato espulso dall'Italia: il trapper aveva bloccato la Milano-Meda...

Rientro forzato in Moldavia per Nicolae Novacenco, in arte 351 Bratan. Il trapper 31enne è stato espulso dall’Italia dopo aver bloccato la Milano-Meda per fare un videoclip musicale.

Bratan è stato espulso dall’Italia: il trapper aveva bloccato la Milano-Meda per un videoclip musicale

Lo scorso 18 di settembre il trapper 351 Bratan aveva bloccato la Milano-Meda al fine di effettuare un videoclip musicale.

Un gruppo di motociclisti si era in pratica fermato sulla Milano-Meda, in zona Affori, durante l’ora di punta. Le immagini, diventate subito virali sui social, mostrano il trapper insieme al rapper Omar Ramo esibirsi con alle spalle una lunga fila di auto ferme. Sono partire le indagini che avrebbero portato all’identificazione del motocilista alla guida del gruppo, ovvero 351 Bratan, a cui è stato quindi revocato il permesso di soggiorno.

Ma ecco le parole del Ministro Piantedosi.

Rientro forzato in Moldavia per Bratan: le parole di Piantedosi

Su X il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha dato la notizia dell’espulsione dall’Italia del trapper 351 Bratan: “Rimpatriato il trapper Bratan: aveva bloccato la Milano-Meda per realizzare un video musicale non autorizzato, mettendo in grave pericolo la sicurezza degli automobilisti in transito.

Le indagini, condotte anche attraverso l’analisi di diversi profili social, hanno permesso di identificarlo come il motociclista alla guida del gruppo che aveva paralizzato la circolazione. In considerazione della sua pericolosità sociale, gli è stato revocato il permesso di soggiorno ed è stato imbarcato sul primo volo diretto nel suo Paese di origine“.