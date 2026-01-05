È morta Anna Falcone, sorella del magistrato ucciso a Capaci: per tutta la vita si è impegnata a custodire la sua memoria e a sostenere la Fondazione.

Un lutto colpisce Palermo e il mondo della legalità: è morta a 95 anni Anna Falcone, sorella maggiore del giudice Giovanni Falcone, figura discreta ma fondamentale nella custodia della sua memoria e nella promozione dei valori di giustizia e impegno civile.

È morta Anna Falcone: il ricordo di Palermo e l’impegno lontano dai riflettori

Riservata nei modi e lontana dall’esposizione pubblica, Anna Falcone ha scelto per tutta la vita una forma di impegno antimafia fatta di sobrietà e coerenza.

“Con il suo stile riservato e la sua straordinaria dignità, Anna Falcone ha custodito e onorato la memoria del fratello Giovanni“, ha dichiarato il sindaco Lagalla, ricordando anche il ruolo svolto nella Fondazione: “Insieme alla sorella Maria ha contribuito alla nascita della Fondazione Falcone, offrendo un sostegno silenzioso ma fondamentale alla diffusione dei valori di legalità e giustizia“.

Pochissime le sue apparizioni pubbliche, tra cui un incontro recente con l’ex calciatore Fabrizio Miccoli, che aveva voluto chiederle scusa per aver offeso la memoria del giudice. “Un nome che resta patrimonio morale della nostra comunità“, ha concluso Lagalla, esprimendo il cordoglio dell’amministrazione comunale alla famiglia Falcone.

È morta Anna Falcone, sorella maggiore del magistrato: aveva 95 anni

Si è spenta Anna Falcone, sorella maggiore di Giovanni Falcone, il magistrato assassinato nella strage di Capaci nel 1992. Prima di tre fratelli, aveva 95 anni ed è stata una presenza discreta ma centrale nella tutela dell’eredità morale del giudice.

Insieme alla sorella Maria ha contribuito alla nascita della Fondazione Falcone, dedicata alla diffusione dei principi di legalità e giustizia. La notizia della sua morte è stata resa nota dal sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, che ha parlato di “un momento di profondo cordoglio per la città di Palermo“.