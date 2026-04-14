Un terremoto ha interessato nel pomeriggio la costa sud-occidentale della Sicilia, richiamando l’attenzione sulla costante attività sismica che caratterizza l’area del Trapanese, dove eventi di moderata intensità si verificano con una certa frequenza senza causare, nella maggior parte dei casi, conseguenze rilevanti. Ecco gli ultimi aggiornamenti su epicentro e magnitudo.

Terremoto in Italia: un’area caratterizzata da attività sismica frequente

La zona della Sicilia occidentale è soggetta a episodi sismici ricorrenti, generalmente di lieve intensità. Già il 19 marzo scorso era stata registrata una scossa di magnitudo 3 nei pressi di Marettimo, a una profondità maggiore, mentre nel mese di febbraio si era verificato uno sciame sismico nel Tirreno meridionale, con diverse scosse ravvicinate tra Trapani, Palermo e l’arcipelago delle Eolie.

Eventi di questa entità, compresi tra 3.0 e 3.9, rientrano nella categoria dei terremoti leggeri: possono essere avvertiti, soprattutto in condizioni di quiete o ai piani alti degli edifici, ma raramente causano conseguenze rilevanti. Inoltre, la localizzazione dell’epicentro in mare contribuisce a ridurre ulteriormente l’impatto sulle aree abitate.

Terremoto in Italia, registrata scossa di magnitudo 3.7: segnalazioni, epicentro e profondità

Nel pomeriggio di oggi, 14 aprile, una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 è stata rilevata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia nella provincia di Trapani. L’evento si è verificato alle 17:08, con epicentro localizzato in mare, a diversi chilometri dalla costa di Mazara del Vallo, e con un ipocentro superficiale di circa 5 chilometri di profondità. Nonostante la vicinanza alla costa, il sisma sarebbe stato percepito solo da una parte della popolazione, soprattutto nelle aree costiere, dove alcuni residenti hanno avvertito brevi tremori durati pochi secondi. Al momento non sarebbero stati segnalati danni a persone o edifici.