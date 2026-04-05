Momenti di paura nella mattinata del giorno di Pasqua, 5 aprile, a seguito di una scossa di terremoto distintamente avvertita dalla popolazione. Un sisma di magnitudo 3.6 gradi della scala Richter, secondo quanto riportato da Ingv, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia che ha fornito indicazioni sia sull’epicentro esatto della scossa, avvenuta in Italia, che sulla sua profondità. Tutti gli aggiornamenti.

Terremoto in Italia: sisma di magnitudo 3.6 avvertito dalla popolazione

In tanti si trovavano intenti a preparare piatti e tavola per il pranzo pasquale quando improvvisamente hanno avvertito un terremoto. Sono numerose le segnalazioni postate sui social da parte di coloro che alle 10:35 hanno distintamente sentito il movimento tellurico in merito al quale, pochi minuti dopo, è stata comunicata la magnitudo.

Si è trattata di una scossa di magnitudo 3.6 della scala Richter, con una profondità (ipocentro) stimata in circa 26.9 km. Al terremoto principale, che non avrebbe provocato alcun danno a cose o persone, hanno fatto seguito due scosse di assestamento più lievi di magnitudo 2.9 nella medesima area epicentrale. Ci troviamo in Sicilia, in provincia di Catania e, per la precisione, nel territorio del comune di Maletto. La situazione viene monitorata costantemente dall’Ingv e seguiranno ulteriori aggiornamenti in caso di altre scosse nella zona.

Terremoti Italia: un sisma di M 2.7 anche in Emilia-Romagna

Poco prima, invece, un sisma è stato registrato in Emilia-Romagna: una scossa di magnitudo 2.7 della scala Richter con epicentro a Monchio delle Corti, in provincia di Parma. Ed ipocentro a 20.5 km.