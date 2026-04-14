Durante una partita di calcio giovanile in provincia di Macerata, un allenatore è morto in seguito a un improvviso malore avvenuto a bordo campo. L’episodio ha trasformato un normale incontro sportivo in una tragedia, sconvolgendo giocatori, staff e tutta la comunità presente.

Stroncato da un malore durante la partita: l’allenatore under 16 morto in campo

Come riportato da Sky Tg24, è successo al termine del primo tempo dell’incontro della categoria Allievi (15-16 anni) tra San Claudio e Trodica, due squadre della provincia di Macerata, nelle Marche. Nel campo sportivo di San Claudio, nel comune di Corridonia, l’allenatore della formazione di casa, il 59enne Giuseppe Canuti, originario di Morrovalle, si è improvvisamente accasciato nei pressi della panchina davanti ai suoi ragazzi.

La macchina dei soccorsi è scattata immediatamente: alcuni presenti hanno iniziato le manovre di rianimazione con massaggio cardiaco e utilizzo del defibrillatore, in attesa dell’arrivo del personale sanitario del 118.

Poco dopo sono intervenuti anche automedica e ambulanza, ma nonostante gli sforzi prolungati per oltre quaranta minuti, non c’è stato niente da fare. Nel frattempo arbitro, dirigenti e staff hanno fatto allontanare i giovani calciatori, visibilmente sotto shock, insieme agli altri bambini presenti al centro sportivo, per evitare che assistessero alla scena.

Stroncato da un malore durante la partita: il dolore e il cordoglio della comunità per Giuseppe Canuti

Sul posto sono arrivati anche i carabinieri per i rilievi e gli accertamenti, mentre la salma è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale di Macerata, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

La notizia si è diffusa rapidamente nella zona. Giuseppe Canuti era una figura molto conosciuta, sia per la sua attività nel settore calzaturiero sia per la lunga esperienza nel calcio giovanile: ex difensore, da anni allenava ragazzi in diverse realtà del territorio. Lascia la compagna, due figli – entrambi calciatori – e una rete di affetti e stima costruita nel tempo.

In serata sono arrivati numerosi messaggi di cordoglio da società sportive e istituzioni locali, che lo hanno ricordato come un punto di riferimento per i giovani. Resta ora da chiarire se verranno disposti ulteriori accertamenti sulle cause del decesso, mentre la comunità si prepara a salutarlo per l’ultima volta.