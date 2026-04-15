Meloni mostra autonomia: il confronto con Trump tra Papa, Hormuz e Ucraina

La premier ha scelto una risposta netta quando è stato necessario segnare un confine politico e simbolico. A Palazzo Chigi, spiegano fonti di governo, si riteneva opportuno «dare un segnale» dopo le parole polemiche rivolte al Papa. La reazione pubblica serve a chiarire che esistono limiti non oltrepassabili nel confronto tra leader internazionali e che la tutela di istituzioni percepite come fondamentali per l’identità nazionale richiede una presa di posizione chiara.

Allo stesso tempo la comunicazione di governo insiste nel dire che non si tratta di una rottura con gli alleati ma di una riaffermazione di autonomia.

Il clima del rapporto italo-statunitense si è fatto più teso, con la circostanza che da settimane non si registrano contatti ufficiali tra la premier e la Casa Bianca in relazione al nuovo conflitto nel Golfo.

I meloniani sostengono che la guerra in corso sia un episodio «di cui non siamo stati informati» e che per ora «ci danneggia». Lo stesso presidente americano, nelle sue dichiarazioni, ha ammesso la mancanza di colloqui recenti con la premier: un silenzio che, nella diplomazia, assume peso e contribuisce a spiegare la scelta romana di rispondere in maniera vigorosa.

Perché è arrivata una presa di distanza

Secondo il governo la reazione non è frutto di capriccio ma di necessità politica: da un lato ci sono affermazioni considerate inaccettabili verso il Papa Leone, dall’altro atti che mettono a rischio la sicurezza e gli interessi italiani, come gli sviluppi in Libano e le tensioni nella regione. In questo contesto Palazzo Chigi ha deciso di sospendere il rinnovo automatico di un accordo bilaterale di difesa con un altro Stato, segnalando che l’Italia valuta caso per caso la cooperazione militare. L’obiettivo dichiarato è ribadire che l’alleanza non equivale a subordinazione e che la sovranità nelle scelte estere resta prioritaria.

Il fronte israeliano e le frizioni con Washington

Negli ultimi giorni sono emersi due fronti critici: da una parte l’escalation che ha coinvolto Israele e le conseguenti operazioni in Libano, dall’altra l’attacco verbale di un alleato di peso verso il Pontefice. Il governo ha spiegato che la combinazione di questi elementi «ci danneggia» e avrebbe imposto una risposta pubblica. Fonti interne sottolineano che non si ricorda nei decenni recenti un presidente del Consiglio che nello stesso giorno replicasse in modo così diretto sia a un partner mediorientale sia agli Stati Uniti; la scelta è stata dunque anche di tutela dell’immagine nazionale.

Ricadute sul dibattito interno

La decisione di intervenire apertamente è in parte dettata dal quadro domestico: i sondaggi citati da Palazzo Chigi indicano un’ampia quota di cittadini favorevole alla difesa del Papa da parte della premier, con rilevazioni che mostrano percentuali molto alte di consenso su questo fronte. Restare in silenzio avrebbe esposto l’esecutivo a critiche forti, anche sui social. Un dirigente della maggioranza, con una punta di ironia, è arrivato a evocare che una reazione più tempestiva avrebbe potuto cambiare scenari politici interni: un richiamo alla posta in gioco anche simbolica della vicenda.

Una linea estera che cerca autonomia dentro l’Occidente

Il messaggio principale che arriva da Palazzo Chigi è duplice: l’Italia continua a collocarsi «dalla parte dell’Occidente», ma pretende di esercitare una valutazione autonoma sulle singole operazioni. In quest’ottica si inseriscono scelte pratiche già visibili, come la negazione di autorizzazioni automatiche per utilizzi logistici di basi nazionali per movimenti militari stranieri verso il Medio Oriente e la sospensione di rinnovi concordati senza nuovo esame politico. È una strategia che mira a preservare lealtà occidentale e al tempo stesso a proteggere interessi nazionali strategici.

Rapporto con Washington: possibili ricomposizioni

Dal governo si riconosce che, se il conflitto nel Golfo si dovesse risolvere in tempi brevi, si potrebbe tornare a un rapporto più disteso con la Casa Bianca. Tuttavia molti osservatori a Roma dubitano che i rapporti possano riprendere «come prima»: la vicenda ha consumato capitale politico costruito nei mesi precedenti e ha reso evidente che l’allineamento non è scontato quando entrano in gioco questioni ritenute sensibili per l’opinione pubblica italiana.

Economia, Hormuz e impegni verso l’Ucraina

Oltre al capitolo politico, pesa l’aspetto economico: la premier ha espresso la propria preoccupazione per l’impatto di una crisi prolungata sui costi dell’energia e sulle filiere produttive, ricordando che la chiusura dello stretto di Hormuz metterebbe in difficoltà Paesi come l’Italia. Per questa ragione Palazzo Chigi sollecita misure europee, anche straordinarie, come una temporanea sospensione del Patto di stabilità per far fronte a shock esterni. Nel frattempo, l’incontro richiesto con il presidente ucraino e i successivi colloqui con il Capo dello Stato servono a ribadire che il sostegno a Kiev resta saldo e orientato verso una pace sostenibile per l’Europa.

In sintesi, la gestione della crisi ha portato Roma a marcare una linea: difesa delle istituzioni religiose, tutela degli interessi economici e ricerca di autonomia all’interno delle alleanze. Resta aperta la sfida della riconciliazione internazionale con gli Stati Uniti, ma a casa il messaggio è chiaro: l’Italia non rinuncia a pronunciare un proprio giudizio quando lo ritiene necessario.