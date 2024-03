Pasqua e Pasquetta: le previsioni meteo di Giuliacci

Le previsioni meteo di Giugliacci per Pasqua e Pasquetta

L’inizio della primavera è stato caratterizzato da un meteo variabile su tutta l’Italia, con zone colpite da piogge e altre con il sole. Le previsioni meteo di Giuliacci svelano quali saranno le condizioni del tempo a Pasqua e Pasquetta. Secondo quanto riportato da Andrea Tura sul sito MeteoGiuliacci, potrebbe esserci un’ondata di calore atipica durante queste feste, che interesserà in modo particolare le regioni meridionali. Le temperature al Sud saranno particolarmente alte, ma nelle regioni settentrionali la situazione sarà diversa, con il rischio di piogge intense, soprattutto in Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige e Valle d’Aosta.

Pasqua e Pasquetta: l’Italia si divide

Durante le feste pasquali l’Italia sarà completamente divisa tra piogge e sole. Il sito dedicato alle previsioni meteo spiega che in alcune zone della Sicilia, della Puglia e della Calabria, si raggiungeranno i 29 o 30 gradi. Altre zone italiane, invece, dovranno fare i conti con il tempo instabile, caratterizzato da precipitazioni e anche dalla neve, ma solo ad alte quote. Il primo assaggio dell’estate è solo per le regioni meridionali.