Le previsioni meteo della giornata di oggi e dei prossimi giorni in Italia: che tempo farà nel nostro Paese

Le previsoni del meteo della giornata di oggi raccontano di un venerdì 22 marzo mite in Italia con poche piogge e deboli rovesci che interesseranno solo alcune regioni del Sud dello Stivale.

Le previsioni meteo di oggi: il tempo in Italia

Su quasi tutta l’Italia, nella giornata di oggi venerdì 22 marzo, il sole splenderà sopra le nostre teste, con pochissime nuvole che dopo la notte abbandoneranno il cielo. Le piogge della nottata lasceranno spazio ad ampie schiarite nel Centro, mentre il Sud potrebbe essere colpito da deboli rovesci. Poco vento, e moderato, al Nord e vicino alla Sardegna, oltre che nella zona dell’Adriatico e del Basso Ionio. Leggera diminuzione delle temperature in quasi tutta Italia, ma si rimane facilmente vicino ai 20 gradi.

Previsioni meteo del weekend: che tempo farà

Per la giornata di domani, invece, a Nord Est potrebbe esserci qualche fenomeno intenso nelle zone alpine. Al Centro e al Sud ci saranno, come oggi, pochi e scarsamente intensi rovesci. Arrivando, invece, a domenica, c’è un po’ più di incertezza sul tempo e le temperature potrebbero calare di qualche grado in vista di una settimana (la prossima) che dovrebbe essere più fredda.