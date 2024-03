Previsioni del tempo per la nuova settimana: come sarà il meteo

Previsioni del tempo per la nuova settimana: come sarà il meteo

Che tempo dobbiamo aspettarci in questo periodo dell’anno? Scopriamo, qui di seguito, tutte le previsioni del meteo per questa nuova settimana del mese di marzo, quella che va dal 18 al 24.

Previsioni meteo per la settimana

Questa settimana, dal 18 al 24 di marzo 2024, è iniziata già con un netto peggioramento meteo su gran parte dell’Italia. Sono infatti previsti cieli nuvolosi, piogge, anche grandinate, in molte regioni, dal Nord al Sud. Già da martedì sono previsti dei miglioramenti e si alzeranno anche le temperature per arrivare a una situazione più stabile, almeno fino a mercoledì.

Previsti nuovi peggioramenti

Da metà settimana, quindi da giovedì, potrebbero arrivare dei nuovi peggioramenti. In Sardegna, soprattutto. Poi da venerdì inizieranno ad affacciarsi dei cieli nuvolosi nelle regioni del Nord Italia.

Il meteo per il weekend

Come sarà il fine settimana? Il weekend che ci attende potrebbe portare altra instabilità sulla penisola. In molte regioni d’Italia, in particolar modo in quelle settentrionali, si attendono infatti dei peggioramenti metereologici. Dalla giornata di sabato, fin dal primo mattino, potrebbero infatti giungere le prime piogge.

Vi invitiamo a continuare a seguirci per rimanere sempre aggiornati sulle previsioni del tempo e tante altre notizie.