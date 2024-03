Come sarà il tempo in Italia? Scopriamo insieme, qui di seguito, tutte le previsioni del meteo in vista delle feste pasquali.

Previsioni meteo in Italia

Per questi giorni, in Italia, il meteo potrebbe essere abbastanza instabile e variare da Nord a Sud. Al Sud la situazione sarà migliore e le temperature potrebbero arrivare a toccare i 30 gradi. Si inizierà quindi a respirare un bel clima estivo. Diversa la situazione al Nord dove invece si attendono delle piogge.

Le regioni in allerta meteo

Molte delle regioni del Nord Italia saranno in allerta gialla. In realtà, tra le allerte sono comprese anche delle regioni del Sud. Quali sono? Friuli Venezia Giulia, Liguria, Toscana, Veneto, Umbria, Abruzzo, Molise e Campania.

Meteo a Pasqua e Pasquetta

Cosa dobbiamo aspettarci per Pasqua e Pasquetta? Chi deciderà di andare al mare, soprattutto al sud, troverà un clima caldo. Pensate che il 32.5% delle persone decideranno di passare le feste pasquali al mare, in Italia. Per il 21,8% che sceglierà di trascorrere le vacanze in montagna, dovrà fare un po’ di attenzione alle piogge che potrebbero esserci, soprattutto nella zona delle Alpi, oltre che nelle altre regioni in allerta che abbiamo poco sopra citato.