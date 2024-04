Nella giornata di mercoledì 3 aprile ci sarà ancora qualche perturbazione, prima dell’arrivo del caldo. L’anticiclone Narciso donerà uno scenario meteorologico diverso rispetto a quello degli ultimi giorni.

Previsioni meteo 3 aprile: arriva l’anticiclone Narciso

Nella giornata di oggi, mercoledì 3 aprile, arriverà l’anticiclone Narciso, che porterà in Italia uno scenario meteorologico decisamente diverso rispetto a quello degli ultimi giorni, soprattutto al Nord. Il tempo diventerà più stabile e gradualmente più soleggiato e caldo. Finalmente finiranno le forti piogge che hanno caratterizzato tutto il periodo delle feste di Pasqua, lasciando spazio al sole e anche a temperature decisamente più calde.

3 aprile: le previsioni meteo di oggi

Oggi, mercoledì 3 aprile, il Nord farà ancora i conti con qualche perturbazione, in grado di provocare pioggia soprattutto sulle zone alpine e prealpine, con qualche spruzzata di neve oltre i 1.500/1.600 metri di altitudine. Dopo queste ore di transizione, l’atmosfera subirà un cambiamento molto significativo, che si andrà ad intensificare nella giornata di domani, giovedì 4 aprile, quando l’alta pressione riuscirà ad influenzare tutto il Paese. Il bel tempo farà compagnia a tutta l’Italia almeno fino a tutto il weekend, co temperature in aumento in tutte le regioni.