Non durerà il caldo di questi giorni sull’Italia: siamo, infatti, alla vigilia di un brusco calo delle temperature che interesserà buona parte del nostro territorio.

Previsto un calo delle temperature

In questi giorni, in alcune zone dell’Italia, le temperature hanno raggiunto la soglia dei 30°C: la principale causa è l’avanzata di un vasto promontorio anticiclonico originatosi nelle secche e calde terre del Sahara che si è, negli ultimi giorni, esteso in tutto il territorio. Ma presto cambierà tutto: infatti, tra martedì 9 e mercoledì 10 aprile parte dell’Italia sarà interessata dal passaggio di una perturbazione di origine atlantica che provocherà un generale calo termico. Le temperature diventeranno a tratti addirittura fresche, riavvicinandosi agli standard climatici che ci si aspetta in questo periodo dell’anno. Questa riduzione termica avverrà nelle regioni settentrionali, specie a Nordovest, dove gli effetti delle perturbazioni in arrivo si faranno sentire di più. Le temperature, in queste zone, subiranno un calo di almeno 10°C.

Il meteo nel weekend

Quella che però sta per arrivare, sarà solo una tregua dal caldo: infatti, già a partire da giovedì 11 risaliranno le temperature soprattutto a partire da venerdì 12 aprile, dove assumeranno riflessi nettamente estivi poi per tutto il successivo fine settimana.

