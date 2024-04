Un’ex maestra di 66 anni del palermitano è morta il 4 aprile dopo l’esplosione di una moka per la preparazione del caffè.

La donna stava preparando il caffè a casa quando è esplosa la moka che l’ha colpita provocandole lesioni e ustioni che sono risultate fatali. Tuttavia, nonostante in questi giorni sia stato affermato che a causare l’incidente domestico sarebbe stata l’esplosione della moka, il cognato della donna rivela ulteriori dettagli in merito alla vicenda:

«La caffetteria era intatta , non è scoppiata , tanto è vero che i carabinieri l’hanno sequestrata ».

«Il piano cottura era di nuova costruzione per cui il gas non è fuoriuscito. Da quello che abbiamo potuto capire, ipotizziamo che mia cognata mentre prendeva la moka è passata sul fornello acceso e le fiamme hanno avvolto i vestiti e non è riuscita a salvarsi. Una tragica casualità».