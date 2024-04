L’incidente ha lasciato il piccolo comune di Borgetto, in provincia di Palermo, sotto shock.

Moka esplode sui fornelli

A dare l’allarme è stato il marito della donna, che l’ha trovata distesa sul pavimento della cucina, priva di sensi. Immediato l’intervento dei soccorsi, che l’hanno trasportata in ospedale ricoverandola nel reparto di terapia intensiva. Le sue condizioni sono apparse da subito molto critiche, aveva infatti riportato ustioni di secondo e terzo grado su quasi tutto il corpo, come reso noto dal Giornale di Sicilia. Il decesso è avvenuto dopo quasi 24 ore, nel reparto di Rianimazione.

Cosa è successo

Secondo le prime ricostruzioni l’ex insegnante si stava preparando il caffè come ogni mattina, quando la caffettiera è esplosa improvvisamente senza lasciarle scampo. Lo scoppio l’ha travolta, lasciandola priva di conoscenza. La Procura non ha disposto l’autopsia sul corpo, restituendo la salma alla famiglia così che si potessero svolgere i funerali, organizzati per sabato 6 aprile.

Chi era la vittima

Lucia Taormina, 66enne, era in pensione da due anni dopo aver dedicato quasi tutta la sua vita all’insegnamento, in particolare presso l’istituto comprensivo Privitera Polizzi nel Palermitano. Alla notizia della tragedia la scuola ha voluto renderle un ultimo saluto con una nota della dirigenza: “Con tristezza e profondo dispiacere la comunità scolastica dell’istituto comprensivo si unisce al dolore dei familiari per la tragica scomparsa della nostra cara insegnante. Il dirigente scolastico, tutti i colleghi, il personale scolastico e tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerla, ne hanno potuto apprezzare le grandi doti umane, l’immane lealtà, la generosità, la sincerità e il forte attaccamento alla scuola. Grazie di cuore, riposa in pace Lucia”.