Meteo: in arrivo caldo anomalo nel weekend

Le previsioni meteo confermano che i termometri saliranno fino a toccare la soglia dei 30°C: una temperatura anomala per il mese di aprile

Meteo instabile nei giorni scorsi, soprattutto al Nord, ma già nelle ultime 24 ore abbiamo assistito ad un miglioramento delle temperature: ecco cosa succederà nei prossimi giorni.

Temperature estive nel weekend

Da ovest è avanzata un’alta pressione originaria delle terre africane, la quale ha provocato subito un innalzamento delle temperature, che nel weekend raggiungeranno i valori registrati a Giugno.

Previsioni meteo e le temperature previste nel prossimo weekend

Le regioni centrali e quelle settentrionali, specie la Valle Padana, registreranno un importante incremento termico, con valori massimi che si attesteranno sui 28-29°C, temperature ben oltre le medie stagionali, specie in città come Firenze e Bologna, mentre nelle valli alpine si potrebbe arrivare anche ad un grado in più.

Al Sud, invece, si supereranno agevolmente i 30°C, con punte che potrebbero raggiungere i 32°C.

Cosa succederà nella prossima settimana secondo le ultime previsioni meteo?

Questo caldo durerà almeno fino a lunedì poiché a partire da Martedì 16 Aprile assisteremo ad un nuovo cambiamento: le ultime tendenze meteo confermano che la fine dell’ondata di caldo sarà a metà settimana, tra mercoledì e giovedì, quando le fresche correnti atlantiche scivoleranno lungo tutta la Penisola portando un po’ di refrigerio anche all’estremo Sud con temporali e nevicate in montagna.