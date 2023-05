Elena Guarnieri, caporedattore e conduttrice del TG5, ha lanciato una frecciatina social a Chiara Ferragni. La giornalista ha commentato in modo provocatorio uno scatto dell’imprenditrice in splip.

Elena Guarnieri: la frecciatina a Chiara Ferragni

Qualche giorno fa, Chiara Ferragni ha condiviso uno scatto in slip che ha immediatamente dato il via ad una polemica. L’immagine non è molto diversa da quelle che posta quotidianamente, eppure in molti hanno deciso di esprimere il loro giudizio. Perfino Elena Guarnieri, caporedattore e conduttrice del TG5, ha lanciato una frecciatina alla moglie di Fedez.

Le parole di Elena Guarnieri non sfuggono ai fan

Elena, a didascalia della foto di Chiara, ha scritto:

“Ciao Chiara. Ti senti davvero libera? O qualche volta sei prigioniera del tuo personaggio? Questa foto mi fa tenerezza, perché mi fa propendere per la seconda opzione. Spero di sbagliarmi. Un saluto affettuoso”.

La Guarnieri, anche se in modo educato, ha cercato di provocare la Ferragni.

Elena Guarnieri: non è la prima volta che parla di Chiara

Non è la prima volta che Elena parla di Chiara. Lo scorso dicembre le aveva perfino dedicato un post social. La Guarneri, all’epoca, si era schierata con la Ferragni, difendendola per le foto in intimo: