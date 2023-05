Con l’addio di Rkomi e Dargen D’Amico, quali saranno i due nuovi giudici dell’edizione 2023 di X Factor che siederanno accanto ad Ambra Angiolini e Fedez? Tutti i dettagli.

L’addio di Rkomi e Dargen D’Amico

Da oltre un mese si rincorrevano voci sul possibile addio di Rkomi a X Factor. Se da un lato la notizia sembra essere ormai ufficiale, è stato comunicato che anche un altro giudice abbia deciso di abbandonare il talent show. secondo quanto riferito da Pipol Gossip, infatti, oltre a Rkomi, anche Dargen D’Amico non tornerà a sedersi all’iconico bancone del programma. Confermati, invece, Ambra Angiolini e Fedez.

Appreso del rinnovamento della giuria, i fan dello show si stanno chiedendo chi sostituirà i due posti vacanti. Lo scorso mese, Il Messaggero aveva anticipato un quasi certo ritorno di Morgan che avrebbe preso il posto di Rkomi. Per quanto riguarda Dargen D’Amico, invece, potrebbe essere sostituito da Tananai, Lazza oppure Rose Villain.

Giudici X Factor 2023, chi sostituirà Rkomi e Dargen D’Amico

“Sul bancone della giuria della nuova edizione di X Factor vedremo senza dubbio, confermati, Ambra Angiolini e Fedez. Al posto di Rkomi troveremo Morgan. Salterebbe la presenza anche di Dargen D’Amico e, al suo posto, si sogna di vedere Lazza. Anche se, oltre a lui, pare siano stati pensati anche Tananai e Rose Villain”, si legge su Pipol Gossip.

A proposito del ritorno di Morgan, ad aprile, Il Messaggero aveva riferito di trattative andate a buon fine tra il cantante e Sky, asserendo che l’ex giudice di X Factor fosse pronto a tornare a sedersi dietro al bancone del format “per chiudere il cerchio a distanza di nove anni dall’ultima edizione che lo vide impegnato nei panni di giudice”.

Curiosa la decisione di fare ritorno al talent show da parte presa dal cantautore. Poco dopo aver lasciato il programma, infatti, fu proprio Morgan in persona a tuonare che simili programmi “ma soprattutto X Factor, sono la tomba della creatività. Sono solo uno stratagemma per fare firmare un contratto a tutti quelli che si iscrivono e legarli mani e piedi a una casa discografica che non porterà loro successo. Non fate i talent, se non volete che questo sia la fine della vostra carriera. Ascoltate uno che sa quello che è quella roba, non partecipate i talent se volete una chance”.