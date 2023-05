Massimo Boldi in sala operatoria per gravi problemi di salute? Era una fake news. A smentirlo è stato lo stesso attore

Arrivano rassicurazioni circa lo stato di salute del ‘cipollino’ del grande schermo italiano, Massimo Boldi. Erano infatti circolate voci che parlavano di condizioni di salute precarie per l’amato comico e attore, che però ha deciso di intervenire personalmente per rassicurare i fan.

“Vorrei rassicurare tutti i miei fan che sto bene solo che non ho dormito stanotte perché mi sono agitato un po’, sono uno scaramantico“, così Massimo Boldi ha voluto mettere a tacere le voci di possibili problemi di salute, rivolgendosi direttamente all’agenzia Adnkronos.

L’amatissimo attore ha dunque voluto commentare commenta così le notizie uscite nelle scorse ore su diversi mezzi di informazione online secondo cui l’attore sarebbe in ‘gravi condizioni di salute‘ e addirittura ‘sotto i ferri‘.

A tal proposito Boldi ha riferito: “Non so come mai siano uscite queste notizie non vere, i miei problemi al cuore risalgono a qualche anno fa ma la notizia l’hanno messa on line ieri, non capisco il perché“.

Infatti nel 2018 l’attore si era sottoposto ad un intervento di angioplastica per risolvere un problema di istruzione alle coronarie. All’epoca affermò ”L’ho scampata grossa”. I suoi fan anche in questa circostanza possono tirare un sospiro di sollievo: ‘cipollino’ sta bene. Era soltanto una fake news.