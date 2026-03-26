L’aggressione a Trescore Balneario, dove un 13enne ha accoltellato la sua professoressa di francese dopo aver annunciato il gesto su Telegram, evidenzia i pericoli del disagio adolescenziale. Il ragazzo, isolato e ossessionato dal desiderio di trasgredire le regole, aveva descritto in un “manifesto” le sue frustrazioni e la scelta mirata della vittima. Ecco cosa è emerso dalle ultime indagini sul caso e le prime parole della vittima.

Prof accoltellata a scuola, l’allarme premonitore del 13enne: cosa è emerso

Come riportato da Leggo, l’aggressione a Trescore Balneario non è stata un gesto improvviso: il tredicenne autore dell’attacco aveva preparato tutto con settimane di anticipo, condividendo su Telegram un lungo testo intitolato “soluzione finale”. Nel manifesto, scritto in inglese, il ragazzo raccontava la propria solitudine e alienazione: “Non ho molti amici perché la maggior parte delle persone mi considera strano o insopportabile. Mi piace socializzare, ma allo stesso tempo detesto uscire. Vedere la gente che ride in gruppo mi fa infuriare: sono tutti un branco di stupidi e banali, tutti uguali“.

Il giovane esprimeva il desiderio di trasgredire le regole come forma di piacere personale: “Dare un senso alla mia vita significa assecondare tutte le mie fantasie, ignorando gli altri e provando il brivido di infrangere le regole“. Tra le righe si leggeva anche una confessione inquietante: “Non ho trovato il coraggio di uccidere mio padre“. L’aggressione alla professoressa di francese non era casuale, ma calcolata: “Ucciderò la mia insegnante di francese. Non è una scelta casuale, è mirata“, aveva scritto, preannunciando la scena drammatica che poi sarebbe avvenuta in corridoio.

Il manifesto della vendetta e della frustrazione del 13enne

Il manifesto del ragazzo descrive episodi di presunti torti subiti a scuola, percepiti come ingiustizie che giustificavano la sua violenza. Raccontava di essere stato umiliato davanti ai compagni e ignorato dagli insegnanti: “Quando un ragazzino gracile mi ha dato un pugno, non ho reagito. Gli insegnanti non se ne sono nemmeno accorti. Sono dovuto andare da loro e spiegare l’accaduto, e questo dimostra quanto la scuola stia fallendo“. L’insegnante di francese, secondo lui, avrebbe peggiorato la situazione: “Ha avuto l’audacia di dire che me lo meritavo, e il preside non ha fatto nulla“.

Il giovane mostrava una consapevolezza legale inquietante: “Non posso essere incarcerato, dato che in Italia l’età minima per la responsabilità penale è 14 anni, non posso nemmeno essere processato, quindi farò quello che ho sempre voluto fare“. L’atto violento veniva raccontato come una rottura della monotonia quotidiana: “Non è solo un atto di vendetta, è un modo per rompere la noiosa routine nel modo più estremo possibile“, e ribadiva la sua convinzione: “Le regole non sono qualcosa che devo seguire, sono qualcosa che devo infrangere“.

Prof accoltellata a scuola: le prime parole dell’insegnante ricoverata

Dall’ospedale Papa Giovanni di Bergamo, la professoressa Chiara Mocchi, accoltellata e poi trasferita dalla Terapia Intensiva al reparto, ha voluto condividere i suoi pensieri attraverso l’avvocato. Tramite il Corriere della Sera si legge: “Non avrei mai pensato che un giorno avrei dovuto raccontare un dolore così grande, né attraversare una prova così profonda. Eppure eccomi qui, ancora viva“.

Nel suo messaggio traspare profonda gratitudine verso tutti coloro che hanno contribuito a salvarla: “Ai colleghi che sono intervenuti senza esitazione, agli studenti che hanno gridato aiuto, al personale dell’elisoccorso che ha fermato l’emorragia, ai medici e infermieri che mi hanno curato con delicatezza: non dimenticherò mai le vostre mani ferme e la vostra calma“. Rivolgendosi agli alunni, Mocchi li incoraggia a trasformare la paura in forza: “Questa ferita non deve diventare un muro, ma un ponte: verso una scuola più attenta, verso una comunità più unita, verso un modo nuovo di stare accanto ai ragazzi“.

La docente conclude con un messaggio di resilienza e speranza: “Grazie per darmi la forza di guardare avanti, non indietro, e soprattutto il sogno di ricominciare“. Le parole rivelano un senso di rinascita e determinazione a non farsi sopraffare dall’orrore vissuto, un invito a continuare a vivere e a proteggere chi è più fragile, anche quando il dolore sembra insormontabile.