Romina Power, Elena Santarelli e Sal Da Vinci a 'Belve', gli ospiti della puntata del 28 aprile

(Adnkronos) - Nuovo appuntamento con il programma tv di Francesca Fagnani. Domani, martedì 28 aprile, andrà in onda la quarta puntata di 'Belve', con tre nuovi ospiti protagonisti degli iconici faccia a faccia. Romina Power, Elena Santarelli e Sal Da Vinci sono i tre protagonisti della puntata...