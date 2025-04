Shaila Gatta è stata una delle concorrenti più discusse dell’ultima edizione del Grande Fratello terminata lunedì e che ha visto la vittoria di Jessica Morlacchi. L’ex velina è finita al centro delle discussioni per la sua relazione all’interno della casa con Lorenzo Spolverato.

Shaila Gatta, GF davvero turbolento

Shaila Gatta durante l’edizione del Grande Fratello è stata davvero molto attiva ed infatti è entrata in relazione intima con Lorenzo Spolverato, i due inizialmente avevano mostrato un certo affiatamento tanto che si sono fidanzati.

La storia d’amore però non è durata molto dato che la stessa ex velina lo aveva lasciato in diretta televisiva, infatti i due avevano avuto un momento di scoramento dove hanno deciso di separarsi per valutare se continuare o meno la relazione.

Irriconoscibile sui social

Shaila Gatta è tornata a farsi vedere tramite il proprio profilo Instagram solo nella giornata di ieri, mercoledì 2 aprile, infatti ha pubblicato diverse stories per aggiornare i fan sulle sue condizioni di salute.

Ha infatti voluto comunicare di “sentirsi distaccata e di aver bisogno di rilassarsi” come riporta anche il sito Caffeinamagazine.it

Relativamente alla fine della storia con Lorenzo Spolverato ha ammesso di essere stata lei a lasciare lui senza alcun sospingmento esterno. Ha inoltre ringraziato la famiglia per esserle stata accanto in questi momenti di difficoltà.

I follower l’accusano di aver preso in giro Lorenzo per come ha scelto di terminare la relazione, altri vedono che non sta bene e per l’esperto di gossip Alessandro Rosica è addirittura irriconoscibile.