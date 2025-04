Nanni Moretti in terapia intensiva: la salute del regista preoccupa

Un nuovo infarto per Nanni Moretti

Il regista Nanni Moretti, noto per il suo stile unico e le sue opere iconiche, si trova attualmente in terapia intensiva all’ospedale San Camillo di Roma. A 71 anni, Moretti ha subito un nuovo infarto, che segue un episodio simile avvenuto lo scorso ottobre. Questo secondo evento ha sollevato preoccupazioni tra i suoi fan e il mondo del cinema, dato che il regista era già debilitato dalla prima crisi.

La situazione attuale

Moretti è stato trasportato d’urgenza in ospedale il 2 aprile, dove è stato immediatamente sottoposto a un intervento chirurgico. Attualmente, le sue condizioni sono considerate molto serie e la prognosi rimane riservata. Chi gli è vicino ha chiesto rispetto e discrezione in questo momento difficile, sottolineando l’importanza di mantenere la privacy per il regista e la sua famiglia.

Il legame con il pubblico

Nanni Moretti è un nome che evoca ricordi e emozioni per molti. I suoi film, caratterizzati da un sarcasmo pungente e una profonda analisi della società, hanno segnato un’epoca. Frasi iconiche come “Faccio cose, vedo gente” sono entrate nel linguaggio comune, testimoniando l’impatto duraturo delle sue opere. Nonostante le difficoltà di salute, il regista ha sempre dimostrato una resilienza straordinaria, tornando al lavoro non appena le sue condizioni lo hanno permesso.

Un augurio di pronta guarigione

In questo momento di incertezza, i fan e i colleghi di Moretti si uniscono in un coro di auguri per una pronta guarigione. La sua capacità di raccontare storie e di esplorare la complessità dell’animo umano attraverso il cinema è un dono prezioso. La speranza è che il regista possa superare questa difficile prova e tornare a deliziare il pubblico con le sue opere, continuando a ispirare generazioni di cinefili.