Addio a Roger Sweet, creatore della linea di giocattoli He-Man: aveva 91 anni

(Adnkronos) - È morto Roger Sweet. Il designer statunitense e ideatore della linea di giocattoli He-Man per Mattel è scomparso martedì 28 aprile all’età di 91 anni dopo una battaglia contro la demenza. La notizia della scomparsa è stata pubblicata dai media Usa. Sweet, nato il 4 aprile 1...

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È morto Roger Sweet. Il designer statunitense e ideatore della linea di giocattoli He-Man per Mattel è scomparso martedì 28 aprile all’età di 91 anni dopo una battaglia contro la demenza. La notizia della scomparsa è stata pubblicata dai media Usa.

Sweet, nato il 4 aprile 1935, è stato una figura centrale del design industriale applicato al settore del toy design tra gli anni ’70 e ’80.

Dopo gli studi alla Miami University e all’Institute of Design dell’Illinois Institute of Technology, lavorò per diversi studi e aziende, tra cui Walter Dorwin Teague Associates, Boeing, Rubbermaid, Hoover e Procter & Gamble.

Il suo ingresso in Mattel avvenne in un momento di forte competizione nel mercato dei giocattoli, segnato anche dalla mancata acquisizione dei diritti per la produzione di prodotti legati alla saga di ‘Star Wars’.

Proprio in quel contesto, Sweet sviluppò l’idea di una nuova action figure originale, sperimentando prototipi che portarono alla nascita di He-Man.

Il personaggio venne poi approvato dal management dell’azienda e lanciato sul mercato nel 1982. Il successo fu immediato e contribuì alla nascita di un intero universo narrativo. Nel 1983 Mattel e Filmation lanciarono la serie animata He-Man and the Masters of the Universe, ambientata sul pianeta Eternia e incentrata sul principe Adam, alter ego del guerriero He-Man.

Armato della Spada del Potere, il personaggio si trasformava pronunciando la celebre formula ‘By the Power of Grayskull, I have the power’, diventando uno dei simboli dell’animazione anni ’80.

La serie, trasmessa fino al 1985 per 130 episodi, consolidò il successo del franchise, rendendo He-Man una delle icone pop più riconoscibili a livello globale. Negli ultimi anni il marchio è tornato al centro dell’attenzione con nuovi progetti cinematografici e televisivi. È previsto infatti un nuovo film live action prodotto da Amazon e Mgm, che rilancerà il franchise sul grande schermo. (di Paolo Martini)

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