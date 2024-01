A chi non è mai capitato di incappare in una multa per eccesso di velocità comminata da un autovelox, magari non del tutto visibile a bordo strada? In quei casi, anche se la prudenza alla guida non deve mai essere considerata troppa, risulta difficile non innervosirsi: soprattutto quando il limite è superato solo di pochi chilometri orari.

Fleximan, altri autovelox abbattuti: il caso

Gli autovelox sono, dunque, considerati come veri e propri nemici dagli automobilisti e qualcuno di loro ha deciso di farsi giustizia da solo. Si fa (o fanno) chiamare Fleximen, il responsabile dell’abbattimento dei velox che anche nelle scorse ore ha colpito in Veneto. L’ultimo caso risale solo alla notte scorsa quando, lungo la strada provinciale 46 “del Piovego”, nel comune padovano di Villa del Conte, un nuovo rilevatore di velocità è stato ‘disinstallato” con la forza dal vendicatore degli automobilisti. L’uomo ha lasciato anche un messaggio, scritto in stampatello, vicino al luogo della sua malefatta: “Fleximan sta arrivando“.

Fleximan, altri autovelox abbattuti: la pericolosità del gesto

La polizia sta indagando già da tempo sull’identità del responsabile, ma i cittadini sembrano essere dalla sua parte. D’altro canto, a chi non fa piacere evitare una multa per eccesso di velocità, anche se fosse a causa di un autovelox che è stato estirpato dalla sua sede? Sarah Gaiani, presidente della federazione del Camposampierese, ha però ricordato: “Parliamo di una strada a elevata incidentalità e purtroppo testimone anche di numerosi feriti, sulla quale è stato perseguito come obiettivo la sicurezza dei nostri concittadini”.