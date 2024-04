Eleonora Giorgi sta combattendo la sua battaglia contro un cancro al pancreas. Ha iniziato la chemioterapia da tempo e tutti sperano di vederla uscire vittoriosa. L’attrice ha raccontato come ha scoperto il tumore.

Intervistata dal Corriere della Sera, Eleonora Giorgi ha parlato della sua battaglia contro il cancro al pancreas. Un tumore insidioso e letale, con un’incidenza di morte a cinque anni dalla diagnosi alta nonostante i progressi dell’oncologia. L’attrice si è già operata e ha iniziato la chemioterapia.

Eleonora Giorgi ha raccontato:

A questo punto, l’attrice ha chiesto all’ecografista di poter fare una lastra e il tecnico le ha risposto: “Signora prenoti una tac“. Grazie all’esame, ha scoperto di avere dei piccoli noduli, di cui due frastagliati. Si è così sottoposta ad una Pet che ha portato alla scoperta del carcinoma al pancreas.

“Lo pneumologo mi ha prescritto una Pet che ha portato alla luce il carcinoma al pancreas. Se i noduli ai polmoni fossero stati metastasi ora avrei un anno e mezzo di vita davanti. (…) Due anni fa gli esami di routine mi avevano diagnosticato una glicemia alta: i medici la imputavano a una dieta scorretta, io che mangio in modo così frugale! O in alternativa davano la colpa alla vita sedentaria del Covid. Per scrupolo avevo fatto un’ecografia al pancreas che non evidenziava nulla: avrei dovuto approfondire. Sono qui per dire proprio di non trascurare nessun segnale”,