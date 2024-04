A distanza di due settimane dall’intervento per il tumore al pancreas, Eleonora Giorgi è tornata ad aggiornare i fan. Come sta l’attrice? Finalmente è stata dimessa.

Eleonora Giorgi: le prime parole dopo l’intervento

Lo scorso 25 marzo, Eleonora Giorgi si è sottoposta ad un intervento per la rimozione di un brutto tumore al pancreas. Qualche giorno dopo, i figli Paolo e Andrea avevano fatto sapere che l’operazione era andata bene. Adesso è l’attrice a rompere il silenzio, aggiornando i fan sulle sue condizioni di salute.

Eleonora Giorgi dimessa dall’ospedale

Tramite il suo profilo Instagram, Eleonora Giorgi ha registrato un video dall’ospedale dove ha trascorso le ultime 2 settimane. Non ha inquadrato il suo volto, ma solo la stanza, e ha annunciato di essere felice come non mai perché il dottore ha dato il via libera per le dimissioni.

Come sta Eleonora Giorgi?

Eleonora ha dichiarato:

“Grazie al Professor Giuseppe Ettorre, alla sua straordinaria équipe, alla Clinica Salvator Mundi e a tutti i suoi splendidi addetti, ai miei cari figli e a tutti voi amici del cuore! Sono a casa, evviva! Ancora poco e finalmente guarita! Ci si vede presto, è una promessa!”.

La voce della Giorgi è pimpante, quindi i fan sperano di rivederla presto in ottima forma.